La Gran Bretagna piange Victoria, l'orsa polare più anziana del Paese è morta con l'eutanasia

"Nata nel 1996 allo zoo di Rostock, - ricorda chi l'ha avuto in cura fino all'ultimo, - ha dato alla luce per la prima volta nel 2008 allo zoo di Aalborg, in Danimarca, una femmina di nome Malik. Victoria è stata trasferita in Gran Bretagna nel 2015 e ha dato alla luce due maschi: Hamish, il primo orso polare a nascere in Gran Bretagna dopo 25 anni, nel 2017, seguito da Brodie nel 2021".