È morto l'orso polare Yupik: ha passato 25 anni al caldo di uno zoo messicano

L'orso polare Yupik è morto dopo aver trascorso più di 25 anni nel caldo recinto dello zoo messicano Benito Juarez, nella città di Morelia. La struttura ha fatto sapere che il decesso è arrivato a 27 anni di età, probabilmente per un problema cardiaco e per un aneurisma. Ad aggrevare le condizioni di salute dell'animale hanno quasi certamente contribuito le calde temperature messicane (21 gradi di media) poco adatte a un orso nato per vivere ai Poli.

Uno zoo britannico aveva offerto a Yupik una casa in un clima più freddo, anche dopo le proteste di diversi gruppi animalisti, ma la struttura che lo ospitava non aveva autorizzato il trasferimento.



Nel comunicato stampa che annuncia il decesso, la morte di Yupik viene definita "inevitabile", causata da "malattie naturali di un animale molto anziano", per un esemplare che in ogni caso ha vissuto "più a lungo della vita media della sua specie in natura, che normalmente arriva a 15 a 18 anni".



L'orso era arrivato in Messico dall’Alaska nel 1992: sua madre era stata uccisa e lui era entrato, ancora cucciolo, nello zoo di Morelia. Con un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, la struttura lo ricorda così: