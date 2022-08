Giornata internazionale del Gatto, un salvataggio speciale per i carabinieri di Vibo Valentia tra artigli e fusa

La Giornata internazionale del Gatto

, che si celebra l'8 agosto, è stata introdotta nel 2002 dall'International Fund for Animal Welfare con lo scopo di imparare a conoscere e proteggere i felini domestici. In Italia le adozioni di gatti sono in crescita: stando al rapporto Eurispes 2022, dal 2015 al 2022 è raddoppiato il numero di chi accoglie in casa più di un animale e, subito dopo i cani, ci sono i gatti. A sceglierli è il 35,4% degli italiani che ospitano in casa almeno un animale.