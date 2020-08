Germania, dal 2021 sarà obbligatorio portare fuori il cane almeno due volte al giorno

In Germania , i padroni dei cani avranno l'obbligo di portare fuori i loro amici a quattro zampe almeno due volte al giorno. E' quanto prevede la "Hundeverordnung", una norma sui cani. La legge è stata annunciata dal ministro dell'Agricoltura Julia Klöckner e, se approvata, dovrebbe entrare in vigore nel 2021. La norma prevede, inoltre, che i cani dovranno restare fuori almeno un'ora a passeggiata, non potranno stare soli in casa tutto il giorno ed essere legati a una catena o al guinzaglio per lunghi periodi.

"I cani non sono peluche. Hanno i loro bisogni, che devono essere presi in considerazione", ha detto il ministro durante la presentazione della norma, per poi aggiungere che la legge si basa su prove che molti dei 9,4 milioni di cani in Germania non ricevono gli stimoli necessari e su nuove scoperte scientifiche che dimostrano come i cani abbiano bisogno di "un numero sufficiente di attività e di stare a contatto con la natura" ogni giorno.