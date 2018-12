Gatto Bernardo si diploma: da 10 anni è la mascotte di una scuola del Pistoiese

A scuola è di casa da ormai 10 anni, così ha meritato il diploma come ogni alunno che si rispetti. Gatto Bernardo ha ricevuto l'attestato in occasione dell'annuale "Bottega dei Sogni", la manifestazione di solidarietà che coinvolge in clima prenatalizio l'Istituto comprensivo Pasquini di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia. E' lì, tra il cortile e la segreteria, che il micio tutto nero e dai baffi bianchi gira, accudito e benvoluto da tutti. In particolare, l'animale è nel cuore di decine di studenti, che all'inizio di ogni anno scolastico ricevono da lui il benvenuto e il ben tornato in classe.