Torino, lieto evento al bioparco Zoom: è nato un siamango

Si allarga la famiglia di siamanghi ospitata da Zoom, il bioparco alle porte di Torino. Queenia e Kiang hanno regalato un "fratellino" a Kiwi. Come riportato dallo staff dello Zoom, il 22 maggio, nel corso della Giornata mondiale della biodiversità, è nato infatti un cucciolo di siamango, la specie più grande della famiglia dei gibboni segnalata "in pericolo" dalla lista rossa dell'International Union for Conservation of Nature. L'animale pesava 500 grammi alla nascita e il suo nome verrà deciso da una votazione sul Web. "Siamo commossi e felici - commenta Daniel Sanchez, responsabile del dipartimento zoologico dello Zoom di Torino -. La riproduzione è indice di benessere dell'animale e in questo caso testimonia come la coppia sia compatta e in armonia".