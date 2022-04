04 aprile 2022 14:14

Torino, al Bioparco Zoom sono in arrivo 4 potamoceri e un panda rosso

Quattro potamoceri e un panda rosso arricchiranno presto la comunità del Bioparco Zoom di Torino. Quattro esemplari di potamocero prenderanno casa tra qualche giorno nell'habitat Serengeti, in arrivo dallo zoo di Chorzow, in Polonia. Tutti fratelli tra loro, con lo stesso papà ma due mamme diverse, i cuccioli hanno nove mesi. Sono ancora senza nome: a decidere come saranno chiamati l'esito di un contest che sarà lanciato sui social del parco. Il panda rosso femmina in arrivo nel Bioparco ha otto mesi e proviene da Biotropica Zoo, in Francia. Sarà lei la compagna di Haiku, esemplare che vive nel Bioparco piemontese dal 2015.