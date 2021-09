23 settembre 2021 14:35

Panda giganti, in Cina è boom di cuccioli nati nel 2021

Il China Conservation and Research Center for the Giant Panda ha accolto l'ultima cucciolata del 2021. Salgono così a 24, di cui 9 gemelli, i neonati di panda gigante accuditi dal centro, nei pressi di Chengdu. Ne dà notizia sulla sua pagina Facebook l'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, che pubblica le immagini degli ultimi arrivati accuditi e coccolati dagli addetti dell'ente. La nascita di questi piccoli è considerata "un grande contributo alla conservazione di una specie minacciata". Si pensa che siano rimasti meno di 2.000 esemplari di panda gigante in natura