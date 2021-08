02 agosto 2021 16:06

Doppio lieto evento allo zoo di Beauval: nate due gemelle di panda gigante

Huan Huan, una femmina di panda gigante prestata dalla Cina allo zoo francese di Beauval, ha dato alla luce due gemelle in piena salute: i due cuccioli vanno così ad arricchire la famiglia di panda di Beauval, con il padre Yuan Zi e il fratello Yuan Meng, nato il 4 agosto 2017. "I due bebè sono in perfetta salute", ha dichiarato il presidente di ZooParc, Rodolphe Delord, aggiungendo che dovrebbero essere due femmine. Il sesso dei due cuccioli non potrà essere determinato con certezza prima di qualche giorno.