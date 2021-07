Il panda non è più nella lista delle specie a rischio di estinzione

Ecco Meng Meng, Shuai Shuai e Ku Ku: i tre gemelli di panda più vecchi del mondo ipa 1 di 4 ipa 2 di 4 ipa 3 di 4 ipa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per anni, è stato il simbolo della lotta per la salvaguardia degli animali a rischio di estinzione. Ora, il panda gigante, può tirare un sospiro di sollievo: con 1.800 esemplari esistenti in natura, il governo cinese ha dichiarato l'animale "vulnerabile". Un piccolo passo in avanti che, secondo il ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente, "riflette la loro migliorata condizione, inclusa l'espansione dell'habitat".