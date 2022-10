26 ottobre 2022 11:56

Muscoli e... gatti, cani, cavalli, koala, oche: il calendario benefico dei vigili del fuoco australiani compie trent'anni

Sexy e teneri, come tradizione: il calendario benefico dei vigili del fuoco australiani, in posa per i 12 mesi a torso nudo con cani, gatti, cavalli, koala, oche e altri animali, è già in vendita. Ma, stavolta, ad arrivare sulle pareti delle case di estimatori di tutto il mondo è una versione speciale: l'edizione 2023, infatti, festeggia 30 anni di pubblicazioni. I proventi anche quest'anno saranno devoluti alle associazioni che si occupano della salvaguardia degli animali, come l'Ong Safe Haven Animal Rescue, che tutela cavalli in difficoltà, Byron Bay Wildlife Hospital, che cura animali selvatici australiani, e l'Australian Seabird & Turtle Rescue Inc, al fianco di uccelli selvatici e tartarughe marine. Nel corso di 30 anni i prestanti pompieri australiani hanno raccolto con il loro lunario tutto muscoli e sorrisi 3,4 milioni di dollari in beneficenza.