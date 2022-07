24 luglio 2022 12:34

Il leone Bhanu è salvo: il "re dello Zoo di Londra" è stato curato con tanto di Tac

Bhanu ha 12 anni e vive nello Zoo di Londra, insieme ad altre tre leonesse. Come lui nel mondo ce ne sono solo alcune centinaia. Il "re dello Zoo di Londra" è infatti uno dei 600 esemplari di leone asiatico ancora in vita. Si tratta di una particolare razza che vive nel Gujarat, una piccola area dell'India occidentale. Tanto che il governo indiano ha attuato uno specifico piano d'intervento per favorirne la riproduzione.

Da qualche tempo però la vita di Bhanu è stata messa a serio repentaglio a causa delle ripetute infezioni alle orecchie. Per capire quale fosse la causa di questo disturbo il team di esperti dell'ospedale veterinario di Londra ha fatto arrivare nello zoo l'attrezzatura necessaria per sottoporre l'animale a una Tac senza sottoporlo allo stress dello spostamento.