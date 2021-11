03 novembre 2021 17:29

Dal Salernitano due storie del legame tra cane e padrone... oltre la morte

Va oltre la morte il legame tra un cane e il suo padrone. A testimoniarlo due immagini diventate virali, che arrivano dal Salernitano e che coincidono con la ricorrenza del ricordo dei defunti. Il primo scatto ritrae su una tomba del cimitero di Salerno un cane accucciato. Chi ha scattato la foto e l'ha diffusa sui social, Giuseppina Villani, scrive: "Non sappiamo se è un cane di un defunto o sia lì per caso, ma questo cane è l'esempio che l'amore degli animali va oltre ogni cosa". Lo stesso pensiero hanno avuto i parenti di una nonnina, Nina, scomparsa qualche giorno fa da Pertosa. La sua cagnolina, Bella, una trovatella adottata nel 2012, ha prima "presenziato" al funerale sull'uscio della chiesa e ha poi seguito il corteo funebre fino al cimitero. "Bella - si legge nel commento che accompagna il video - ti ha accompagnato nel tuo ultimo viaggio, mamma Nina, a riprova del suo attaccamento a te. Consapevole che non eri più con lei, ma che in egual misura le eri cara. Ha iniziato la salita correndo, poi per l'età è stata costretta a cambiare la sua andatura. Egualmente, però, è riuscita a raggiungere il luogo di sepoltura, perché voleva starti vicina fino all'ultimo. Potere di quel che provava per te? Ebbene, sì!"