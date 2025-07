Tornano le “Sorprese del Cuore”: un’estate di gioco con Amici Cucciolotti per 15.000 bambini in difficoltà

Le “Sorprese del Cuore 2025” si presentano come grandi buste regalo contenenti materiale ludico-educativo firmato Amici Cucciolotti, il noto brand che da sempre unisce gioco e sensibilizzazione ambientale. Ogni kit è pensato per offrire non solo divertimento, ma anche cultura, curiosità sugli animali e momenti di condivisione in famiglia. In ogni “busta” si trovano giochi, album, figurine e materiali ricchi di contenuti educativi e positivi, per stimolare l’immaginazione dei più piccoli e offrire loro un’esperienza gratificante in un periodo dell’anno – l’estate – in cui le disuguaglianze diventano spesso più evidenti.