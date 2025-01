Pizzardi Editore al fianco dei Volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali

Nel Progetto Sociale Cucciolotto del 2025 sono presenti anche le iniziative a sostegno dei più fragili, che si realizzano con la distribuzione gratuita di migliaia di album con le figurine per completarli, in collaborazione con i Volontari ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) per regalare attimi di gioia ai bambini ricoverati in ospedale e con i Volontari AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) per allietare le giornate degli anziani ospitati nelle Case di riposo italiane. A questi progetti sociali si aggiungono quello rivolto ai bambini e ragazzi italiani dei quartieri più svantaggiati in cui operano i Volontari di Save the Children e quello che viene realizzato in Kenya e Uganda per sensibilizzare i bambini dei villaggi al rispetto degli animali e dell’ambiente. Infine, prosegue anche quest’anno l’impegno di Pizzardi Editore a favore dell’ambiente marino dei nostri mari, mettendo a disposizione del team di scienziati Plastic Busters dell’Università di Siena il Catamarano Salvadelfini, un’imbarcazione attrezzata per la raccolta e l’analisi delle microplastiche che inquinano le acque del Mediterraneo.