Ecco Olaf, il cucciolo di foca grigia che "ammicca" | Video

A tre giorni di vita, con il suo folto manto bianco ma incapace di nuotare, giaceva da solo sulla spiaggia olandese di Vlieland. I suoi richiami hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno allertato il Centro di Riabilitazione e Ricerca sulle Foche di Pieterburen. Quando un volontario si è reso conto che la madre non sarebbe più tornata dopo la tempesta dei giorni precedenti lo ha fatto ricoverare. Così Olaf, cucciolo di foca grigia, è diventato la star della pagina Facebook dell'ente, anche per via di quell'occhio infettato con il quale sembra ammiccare. E tra cure e pasti, per il piccolo, che è stato il primo salvato della stagione invernale, è arrivata anche compagnia: un'altra trovatella della sua specie, Elsa. E chissà che un giorno tra loro non sbocci l'amore.