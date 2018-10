28 ottobre 2018 16:20 Ecco come Pocho e i suoi "colleghi" diventano i temuti cani antidroga La scoperta di quantitativi di sostanze stupefacenti è per lʼanimale, che sfrutta i suoi istinti naturali, un gioco, assicurano gli addestratori cinofili della polizia

Come ha fatto Pocho, il jack russel dell'unità antidroga della Questura di Napoli, a diventare un super cane poliziotto, temuto dai pusher di Scampia, Ponticelli e della movida del Golfo, tanto che la camorra ha messo una taglia sulla sua testa? Pocho e i suoi colleghi vengono chiamati a indossare la divisa solo dopo test e prove attitudinali e vengono addestrati alla ricerca di sostanze stupefacenti come se fosse un gioco. Il carattere dell'animale e l'affiatamento con il suo conduttore fanno il resto e spingono al successo nelle operazioni di polizia. Metodi e tecniche sono state spiegate online da Laura Giacobelli del Centro allevamento e addestramento cani della polizia di Nettuno.

Da dove arriva un cane antidroga?I cani arruolati nella polizia arrivano da allevamenti nazionali ed europei (Paesi Bassi, europa centro orientale) e hanno un'età compresa tra i 12 e i 30 mesi. Buoni risultati si stanno ottenendo anche da meticci arrivati da canili pubblici. Come i "colleghi" uomini, - si legge sul sito della polizia di Stato - gli animali "devono superare accurate visite mediche e prove psico-attitudinali; vengono sottoposti a esami clinici, a radiografie e a una serie di test per verificare se abbiano i requisiti psico-fisici e caratteriali necessari per svolgere le mansioni cui saranno destinati".



I protocolli vengono utilizzati dalle polizie di tutto il mondo. Superata la prima selezione, dopo un periodo di osservazione sanitaria, i candidati prescelti vengono affidati a un istruttore del Centro cinofilo della polizia di Stato, "che ne valuta ulteriormente le attitudini e gli aspetti caratteriali affinché siano compatibili con quelli dell'allievo conduttore, al quale l'animale verrà successivamente assegnato per la frequenza del corso di qualificazione. Verificata 'l'affinità di coppia', il cane ed il conduttore, al termine corso, formeranno l'unità cinofila e cominceranno la loro attività di servizio. Un'apposita commissione analizzerà e deciderà quando sarà il momento di andare in 'pensione'".

L'addestramento come un gioco, sfruttando gli istinti naturaliCome i suoi colleghi dell'antiesplosivo e del soccorso, anche il cane del servizio antidroga è per sua natura giocherellone, "ma deve avere un atteggiamento possessivo per conquistare la pallina o il fantoccio con il quale gioca", precisa sul sito della polizia di Stato Laura Giacobelli, responsabile del Centro allevamento e addestramento cani della polizia di Nettuno.



Alla base del loro addestramento c'è il gioco e l'odore viene associato al divertimento. "A differenza del cane antiesplosivo che si siede quando fiuta qualche ordigno - sottolineano gli agenti addestratori - il cane antidroga, in presenza di sostanze stupefacenti, scava animosamente fino a scovarle, anche se sono nascoste nei posti più impensati, come serbatoi di benzina o assi di trasmissione dei tir, carrozzeria e i sedili delle autovetture o i mobili".