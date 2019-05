E morta Dumbo, l elefantina costretta a ballare in uno zoo thailandese

Nonostante le sue precarie condizioni di salute, era costretta a ballare a ritmo della musica rave per intrattenere i turisti in uno zoo thailandese. L'elefantina Dumbo è morta tre giorni dopo essersi spezzata le zampe posteriori. "Il suo corpo scheletrico suggeriva chiaramente che non stava bene e poteva soffrire di malnutrizione e sfinimento. Eppure lo zoo non ha fatto nulla", denuncia l'associazione animalista Moving Animals, che invano aveva lanciato una petizione per liberarla.