Addio a Grumpy Cat, il gatto "arrabbiato" più famoso del web lascia un patrimonio da 100 milioni di dollari

Addio a Tander Sauce, in arte Grumpy Cat ("gatto arrabbiato"), il micio più popolare e ricco del web. Con il suo aspetto imbronciato aveva conquistato milioni di fan in tutto il mondo sia su Twitter sia su Instagram diventando una vera e propria star. La gatta era affetta da nanismo e da una malformazione all'arcata inferiore dentaria e aveva 7 anni. Ad annunciare la triste notizia i padroni via social: "Grumpy è morta per via di un'infezione alla vie urinarie".