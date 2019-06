Duro, il cane salvato nei rifiuti, non ce l'ha fatta: è morto dopo due giorni di agonia

Duro , un cane meticcio e molto anziano, era stato ritrovato in un sacco giallo dell'immondizia vicino alla stazione ferroviaria di Rovasenda, nel Vercellese . Pieno d'insetti e disidratato è stato subito preso in cura dai veterinari e dall' Associazione Quattro Zampe nel Cuore che hanno subito pensato di chiamarlo Duro per la sua forza e tenacia, ma purtroppo il cane non è riuscito a sopravvivere.

Duro era stato ritrovato da alcuni operai che avevano notato movimenti sospetti tra i sacchi di materiale edile. L'animale era stato abbandonato proprio tra i rifiuti dei cantieri.



"E' una magra consolazione sapere che non si sia addormentato da solo - hanno scritto su Facebook i volontari di Quattro Zampe nel Cuore - Non è morto in un sacco, ma è comunque morto a causa dell’incuria dell’essere umano che ha avuto la sfortuna di trovare, è comunque morto con quel sacco”.



L'anziano cane era anemico e con problemi neurologici. Ora si cercano gli autori di questo terribile abbandono. "Non ci saranno indagini per lui - sottolineano i volontari - è un'altra vittima di questo mondo sempre più squallido".