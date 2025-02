Da Varese a Torino, il cane Rio torna a correre grazie alla zampa... bionica

Così i suoi padroni, per aiutare l'animale a ritrovare una postura più equilibrata e a poter tornare a correre senza affaticare le altre zampe sane, hanno pensato di rivolgersi proprio all'Officina Ortopedica Maria Adelaide di Torino per valutare la possibilità di una protesi. "Con la stessa tecnologia utilizzata per le protesi destinate agli esseri umani, ne è stata realizzata una su misura per lui, - spiega a La Stampa Roberto Ariagno, direttore del laboratorio. - Il moncone della zampa è stato scansionato con uno scanner a luce strutturata per ottenere le misure in maniera assolutamente precisa. Non è la prima volta che applichiamo ausili di questo tipo ai cani".