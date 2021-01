Covid, una tigre e due leoni contagiati in uno zoo in Svezia: a uno dei felini è stata praticata l'eutanasia

Ansa

Una tigre e due leoni hanno contratto il Covid in uno zoo in Svezia. Anche il personale che si prendeva cura di questi animali ha mostrato sintomi del virus: uno di loro è risultato positivo al test, mentre per gli altri tre si è in attesa dei risultati. Alla tigre contagiata, una femmina di 17 anni, è stata praticata l'eutanasia a causa dei gravi sintomi respiratori e neurologici, età avanzata e scarse possibilità di guarigione. Lo zoo è chiuso per la stagione e sono state adottate ulteriori misure di biosicurezza dai responsabili veterinari della struttura.