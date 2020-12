Covid, 4 leoni positivi allo zoo di Barcellona: rispondono bene alle cure

Lo zoo, scrive la Bbc, ha curato gli animali con antiinfiammatori veterinari "che si somministrano in caso di un'influenza lieve e stanno rispondendo bene" alla terapia. I quattro leoni, Zala, Nima Run Run le femmine, Kiumbe il maschio, non hanno avuto contatti con altri animali. Il caso dei leoni di Barcellona è il secondo caso di grandi felini contagiati dal Covid. Il primo si era manifestati in aprile nello zoo del Bronx, a New York: erano stati coinvolti tre leoni e quattro tigri.