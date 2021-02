Coronavirus, a Seul test gratuiti per animali domestici

La capitale della Corea del Sud , Seu l, fornirà test Covid-19 gratuiti per i cani e i gatti entrati in contatto con esseri umani infetti e che mostrano sintomi. Park Yoo-mi, un funzionario della capitale che si occupa del controllo delle malattie, ha detto, durante un briefing online, che gli animali che risulteranno contagiati dovranno essere messi in quarantena nelle loro case o in una struttura gestita dalla città per 14 giorni. Park ha inoltre esortato i cittadini a tenere "i propri cani a due metri di distanza dalle persone e dagli altri animali domestici quando si esce a fare una passeggiata".

Il governo centrale ha pubblicato le linee guida sui test virali sugli animali domestici dopo il primo caso accertato del coronavirus in un gattino nella città sud-orientale di Jinju. L'animale appartiene a una madre e una figlia che erano tra dozzine di pazienti infetti, legati al cluster rilevato in una struttura religiosa di Jinju. Altri governi locali prevedono di lanciare test simili per animali domestici in linea con le linee guida del governo centrale.



I test - I test saranno effettuati da un team di operatori sanitari, comprensivo di un veterinario, e saranno limitati agli animali domestici con sintomi riconoscibili, tra cui febbre, tosse e difficoltà respiratorie, e dopo essere entrati in contatto con persone positive al virus.



Gli animali che risulteranno contagiati dovranno restare in isolamento per 14 giorni nelle proprie case. Infatti, sottolineano i funzionari di Seul, non ci sono prove che gli animali trasmettano il virus agli esseri umani. Tuttavia, se i proprietari dell'animale dovessero essere ricoverati in ospedale con Covid, essere troppo malati o anziani per prendersene cura, cani e gatti verranno messi in quarantena in una struttura gestita dalla città.

Riguardo al contagio tra uomini e animali, gli esperti hanno sempre affermato, come riporta la Bbc, che è altamente improbabile che un cane o un gatto possano trasmettere il virus alle persone. Tuttavia, per quanto riguarda il caso di Jinju, le autorità sanitarie sospettano che madre e figlia abbiano trasmesso il virus al loro gattino. Inoltre, ricerche dimostrano che i gatti potrebbero essere in grado di trasmettere il virus ad altri gatti.

I casi nel mondo - In tutto il mondo, diversi animali, come cani e gatti, sono risultati positivi al coronavirus. Almeno due gorilla allo zoo di San Diego, in California, sono risultati contagiati lo scorso mese, forse a causa di un lavoratore asintomatico. In Danimarca, il più grande produttore mondiale di pellicce di visone ha deciso lo scorso anno di abbattere gli allevamenti a causa dello scoppio di una versione mutata del coronavirus.