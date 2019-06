Convegno sulla sanità non inizia senza i "saluti" di apertura di Rossini, il gatto-mascotte di Rovigo

La sua popolarità ormai ha superato i confini del centro storico di Rovigo anche grazie a una pagina a lui dedicata su Facebook. Ma il gatto Rossini, la mascotte del Comune veneto, veste bene i panni da star dal pelo fulvo e non disdegna apparizioni plateali. Come quella del 24 giugno al convegno "Salute e Territorio: la sanità non è solo ospedale e la salute non è solo sanità" all'interno del palazzo comunale. Prima che i lavori iniziassero, il felino ha fatto la sua passerella sul tavolo dei relatori, tra l'ilarità generale. Il video della sua nuova performance istituzionale è stato poi postato sui social da una dei partecipanti alla giornata, la consigliera della Regione Veneto Patrizia Bartelle.