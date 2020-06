Come cuccia aveva un frigo nelle campagne mantovane, salvato un maremmano: "Ha bisogno di cure"

Come cuccia aveva un frigo: salvato il maremmano abbandonato nelle campagne mantovane Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 1 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 11 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 11 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 11 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 11 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 11 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 11 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 11 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 11 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 10 di 11 Facebook / Una luce fuori dal lager associazione Onlus 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ora è al sicuro nel rifugio dell'associazione Una Luce Fuori dal Lager di Uboldo (Varese), sotto terapia farmacologica per riprendere le forze, in attesa di una nuova casa e di una seconda vita. La precedente per Attila, pastore maremmano di 50 chili, si stava consumando, completamente lasciato a se stesso, rinchiuso in una piccola recinzione nelle campagne mantovane, dove per cuccia aveva un frigo. "Ha bisogno di cure e di un nuovo padrone", è l'appello della presidente della onlus Cristina Cozzi che si è personalmente occupata del recupero del cane, anestetizzato per la cattura e trasportato nel Varesotto con un'ambulanza veterinaria. Denunciati i proprietari.