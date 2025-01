Cani pericolosi, la Lombardia chiede il patentino obbligatorio per 26 razze

Cos'è il patentino e cosa prevede - Il testo dunque propone una "save list" di cani potenzialmente pericolosi. “Non si tratta di una black-list, ma di una lista di cani da salvare dall’incapacità di chi li detiene senza averne una adeguata conoscenza e preparazione”, spiega il relatore del provvedimento, il vice presidente della commissione Sanità Roberto Anelli (Lega). Inoltre, viene precisato in una nota del Consiglio regionale della Lombardia, i proprietari dei cani inseriti in quest'elenco dovranno seguire un percorso formativo articolato in due step: un corso teorico per il conseguimento di un "patentino" e uno pratico per la valutazione della capacità del conduttore del cane e delle caratteristiche psicofisiche dell’animale effettuata attraverso un test di controllo (Cae-1) somministrato dall’ente nazionale cinofilia italiana (Enci). Nel caso in cui il proprietario non superi l’esame finale del corso o il cane non ottenga una valutazione favorevole al test Cae-1, i servizi veterinari certificano l'incapacità di gestione del cane e il Comune, su richiesta dell’Ats, adotta un provvedimento di sequestro dell’animale con affido a strutture rifugio. In caso di valutazione sfavorevole al test Cae1, lo stesso può essere ripetuto fino a tre volte entro tre mesi.