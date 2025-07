Eccitabili o paurosi, i cani guardano la tv in base al carattere

È ciò che emerso dal primo studio che tenta di investigare il comportamento dei cani davanti alla televisione, pubblicato sulla rivista Scientific Reports e svolto dall'Università americana di Auburn: hanno partecipato oltre 450 cani di tutte le razze, con età comprese tra i due mesi e i sedici anni. Negli ultimi anni c'è stato un notevole aumento dei programmi televisivi dedicati in maniera specifica ai nostri amici a quattro zampe, così come della frequenza con la quale gli animali sono esposti a diversi media. Per cercare di capire come i cani interagiscono con queste forme di intrattenimento, i ricercatori hanno reclutato un vasto gruppo di questi animali, che sono stati osservati mentre si trovavano davanti alla tv, e dei loro padroni che invece hanno risposto a domande sulle abitudini dei compagni.