Canada: vitello salvato dal macello diventa il migliore amico di un cane

Sembra il copione perfetto per un film a lieto fine, invece l'incredibile storia del piccolo vitello Calvin e del cane Lincoln è pura realtà e arriva dal Canada. In una fattoria situata nella provincia dell'Ontario, Calvin è riuscito a evitare il macello, al quale era destinato. Sono molti infatti i bovini che in giovane età vengono sottratti alle loro madri per ottenerne la carne, ma per una volta non tutto è andato secondo le previsioni.



La possibilità di poter muoversi all'aria aperta ha permesso a Calvin di conoscere Lincoln, un pastore australiano con il quale è nato immediatamente un legame particolare. Ora i due, come dimostrano le immagini girate nell'azienda agricola, sono amici inseparabili.