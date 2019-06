Canada, stop alla cattività per delfini e balene

Legge storica per il Canada, dove sarà vietato mantere in cattività cetacei come delfini e balene. A deciderlo, la Camera dei Comuni che ha approvato la legge presentato al Senato per la prima volta nel 2015. Chi non rispetterà le nuove regole e continuerà ad allevare o detenere questi animali dovrà fare i conti con multe salatissime, che arriveranno fino a 200 mila dollari.

In Canada al momento i cetacei si possono trovare in cattività solo in due strutture, l'acquario di Vancouver e quello del Marineland. La legge ha chiarito che potranno mantenere gli animali che già sono presenti nelle vasche ma che non potranno aggiungerne di nuovi.



Sarà possibile, però, catturare gli animali quando è nel loro interesse, cioè quando sono feriti, in riabilitazione o oggetto di ricerca scientifica.



La leader dei Verdi canadesi, Elizabeth May, parla di una vittoria storica: "I canadesi sono stati chiari - ha dichiarato - vogliono la fine di questa crudele pratica di tenere i delfini e le balene in cattività". Nel Paese, infatti, negli ultimi anni sono stati diffusi molti documentari che mostravano le precarie condizioni degli animali allevati nelle vasche.