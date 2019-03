Strage di delfini in Francia, oltre mille esemplari sulle spiagge sudoccidentali

Mille delfini sono stati trovati senza vita sulle spiagge sudoccidentali della Francia, che si affacciano sull'oceano Atlantico. Gli esemplari erano per la maggior parte sulle rive della Vandea, della Charente e della Gironda, secondo quanto ha fatto sapere l'osservatorio Pelagis, un laboratorio di ricerca sul mammifero, che ha la sua base a La Rochelle. E sono stati rinvenuti nell'arco dei primi tre mesi dell'anno. Una vera e propria strage di delfini, in seguito a cui i gruppi animalisti del Paese hanno lanciato l'allarme, sollecitando l'intervento del ministro dell'Ecologia Francois De Rugy. Gli attivisti temono che dietro la strage ci sia l'industria del pesce: spesso i pescatori tagliano via le parti più pregiate dei delfini dopo averli intrappolati nelle reti, in modo da preservare le loro attrezzature.