California, surf in spiaggia: ma a competere sono i cani

Non è una novità che sulla spiaggia di Huntington i cani facciano surf. Si tratta di una vera e propria competizione che si svolge ogni anno, in California, con il nome di "Surf City, Surf Dog". Gli "sportivi" a quattro zampe si sfidano in diverse categorie: da soli, insieme ad altri cani o con i padroni.



I giudici dovranno poi attribuire loro un punteggio a seconda della difficoltà dell'onda cavalcata. Dal filmato è possibile vedere i cani proprio durante la gara. L'evento, che si svolge ormai da anni, riscuote sempre un enorme successo. Basta notare la quantità di gente che, con stupore e divertimento, segue la competizione in spiaggia.