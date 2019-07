Cagnolina si lascia morire di dolore dopo essere stata abbandonata quattro volte

Fragolina era il nome del cane che si è lasciato morire di tristezza dopo essere stato abbandonato 4 volte in quattro anni. Era una femmina di bracchetto. I continui passaggi da una famiglia all'altra le hanno provocato così tanta sofferenza da ucciderla. Dopo 4 abbandoni, la piccola è stata adottata da alcuni cacciatori dell'Astigiano, in Piemonte, che hanno deciso di trascurarla perché era sorda e quindi inutile per la caccia. Così, dopo l'ennesimo rifiuto, il cane ha ceduto al dolore ed è stato trovato senza vita in un box.