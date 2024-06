In volo con Bark Air, la prima compagnia aerea di lusso per cani

Essendo una compagnia di lusso, il prezzo non è proprio per tutte le tasche. Un biglietto di sola andata costa tra i 6mila e gli 8mila dollari (circa 5.500 - 7.400 euro) in base alla tratta. Il primo volo è decollato il 23 maggio da New York, con destinazione Los Angeles ma ci sono collegamenti anche per Londra e Parigi. Ogni jet ospita un massimo di 10 cani, ognuno con il proprio accompagnatore umano ed è possibile acquistare biglietti aggiuntivi per altri membri della famiglia. Unici requisiti per poter viaggiare con Bark Air: il cucciolo deve avere le vaccinazioni in regola e un microchip a norma. Una volta prenotato il volo, l’equipaggio contatterà il padrone (che deve avere almeno 18 anni) per raccogliere informazioni sulla taglia, le eventuali allergie e le preferenze di socializzazione dell'animale