Amici Cucciolotti, operazione Nonni felici: per gli anziani delle RSA in arrivo un pacco regalo con album e figurine

E' il dono che sarà consegnato a tanti anziani ospiti delle RSA di tutta Italia dall'editore dei "Cucciolotti" Dario Pizzardi, che ha voluto dedicare la sua ultima iniziativa a un progetto sociale per i più fragili, i nostri nonni. Ecco allora l'idea di coinvolgerli in un gioco tradizionale semplice e alla portata di tutti, ma stimolante e capace di trasmettere entusiasmo e anche un pizzico di competizione che colorerà le giornate dei nostri anziani.

Dopo l'operazione "Bambini felici" - L'iniziativa è stata la quasi naturale prosecuzione della "operazione Bambini felici" che durante la pandemia nel 2020 aveva recapitato nelle case di migliaia di famiglie italiane in difficoltà i pacchi dono con album e figurine Amici Cucciolotti per garantire ai piccoli il loro "diritto al gioco" regalando momenti di serenità in un periodo tanto drammatico.

Ritorno all'infanzia - Stavolta i destinatari sono gli anziani che, grazie al singolare pacco regalo, potranno tornare bambini con il gioco delle figurine. Un'attività che raduna in sè tanti benefici: stimola la manualità (si scartano le bustine e si attaccano le figurine), mette in moto le facoltà cognitive (vanno riconosciuti i numeri delle figurine e letti i testi), favorisce la socialità (si scambiano le doppie), regala allegria (si gioca insieme, si cercano le figurine mancanti).

Leggi Anche Amici Cucciolotti edizione 2022, tornano in edicola le figurine che salvano gli animali

Un Comitato scientifico per l'iniziativa - Ad attestare che questa iniziativa regala benessere agli anziani è il Comitato scientifico di esperti che la presiede. Un team guidato da Ezio Ghigo, direttore della Struttura complessa e direzione universitaria di Endocrinologia, diabetologia e metabolismo alla Città della Salulte e delle Scienze di Torino. Della squadra fanno parte: Mario Bo, direttore della SCU Geriatria nella Città della salute e delle scienze di Torino, Giuliano Carlo Geminiani, direttore della Psicologia clinica alla Città della salute e delle scienze di Torino; Alessandro Mauro, direttore del dipartimento Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"; Giorgio Roberto Merlo, docente di Genetica, neuroscienze cellulari, biologia dello sviluppo all'Università di Torino; Enrica Favaro, specializzanda in Scienze dell'alimentazione all'Università di Torino. "Attività come queste vanno promosse anche in senso preventivo - dice il professor Ghigo -, in quanto i dati in letteratura indicano che possono aiutare anche nella prevenzione, ritardando l'insorgenza di patologie tipiche dei soggetti anziani con fragilità, in particolare declino cognitivo e patologie croniche dell'età avanzata".

Regali e volontari - Saranno quindi milioni le figurine e migliaia gli album Amici Cucciolotti che Pizzardi Editore si occuperà di distribuire in centinaia di Rsa, grazie alla collaborazione dei volontari delle associazioni AVO all'interno delle strutture sanitarie del territorio, con il coordinamento di FEDERAVO. I pacchi saranno consegnati in autunno e sono previsti incontri settimanali per aiutare gli anziani a completare gli album. Al loro interno un album di figurine Amici Cucciolotti e una scatoletta con 100 bustine di figurine, corredate dalla dedica personale dell'editore Dario Pizzardi.

Leggi Anche A scuola e nei rifugi Enpa per avvicinare i bambini agli animali abbandonati: i regali degli Amici Cucciolotti

Un cd per la "colonna sonora" - Con ogni pacco sarà consegnato anche il cd "Scalatori di orizzonti", con brani originali cantati dal Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano di Bologna e dai Piccoli Cantori di Milano, con la direzione artistica del maestro Enrico Giaretta. Nel cd anche il brano "Black Rhino" composto dal maestro Paolo Conte, grande amico degli animali, che l'ha donato in esclusiva agli Amici Cucciolotti. Sranno le canzoni del cd a fare da colonna sonore alle attività per completare l'album.