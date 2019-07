A Treviso i ragazzi del carcere minorile educano i cani abbandonati

A Ponzano, nel Trevisano, i ragazzi tra i 14 e i 25 anni del carcere minorile di Santa Bona educheranno i cani del Rifugio Enpa. Con l'aiuto degli istruttori, i giovani entreranno in contatto con modelli di comportamento positivi e impareranno la pazienza, la tolleranza e l'autocontrollo. In questo modo i cani che erano stati abbandonati potranno essere educati e avere anche più probabilità di essere adottati da qualche famiglia.

Il duplice obiettivo - “Sarà un approccio al rinforzo positivo e al comprendere che è possibile imparare dagli atteggiamenti positivi, in contrapposizione all'abitudine diffusa di usare la punizione quando si entra in relazione con i cani": così i promotori hanno spiegato l'iniziativa del carcere minorile. La cura di questi cani abbandonati spingerà più famiglie all'adozione di un amico a 4 zampe oltre che educare i ragazzi ad accettare frustrazioni e limiti. In questo modo si potrà migliorare anche il loro autocontrollo che spesso non è favorito dallo stato di detenzione in cui vivono.