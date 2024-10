Gattino trovato nel motore di un'auto a Latina, il vademecum dell'Enpa per evitare incidenti

Un gattino è stato recuperato dal vano motore di un'auto a Sezze, in provincia di Latina, probabilmente si era rifugiato lì per sfuggire alla pioggia battente. Il micio, di circa due mesi, è stato salvato grazie all'intervento tempestivo dei passanti. L'Enpa di Latina sta cercando una famiglia adottiva che si possa prendere cura di lui per sempre. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato ma è solo l'ultimo di una lunga serie di segnalazioni di gatti incastrati nei motori che stanno arrivando alla Protezione Animali in questi giorni.