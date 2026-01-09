Logo Tgcom24
Dopo gli scontri con le forze dell'ordine

Torino, violenze nei cortei: dieci manifestanti colpiti da provvedimenti cautelari

Nel mirino della procura di Torino le manifestazioni contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna e gli scontri di Capodanno

di Silvia Vada
09 Gen 2026 - 12:23
01:12 

Una decina di persone sono state raggiunte da una notifica di provvedimenti cautelari perché ritenute responsabili di violenze contro le forze dell'ordine, commesse durante i numerosi cortei che hanno riempito le strade di Torino negli scorsi mesi. La maggior parte dei provvedimenti prevedono l'obbligo di firma, presentandosi alla polizia giudiziaria. Durante una serie di perquisizioni, gli agenti della Digos avrebbero trovato passamontagna, petardi e altro materiale potenzialmente pericoloso. Secondo la questura, il numero delle persone identificate sembra destinato ad aumentare. 

