Grammy 2026, Bad Bunny trionfa e protesta contro l'Ice

Sul palco dei Grammy Awards a Los Angeles Lady Gaga ha lanciato un messaggio di forza per tutte le donne, mentre Bad Bunny è entrato nella storia come primo artista latino a trionfare nella categoria Miglior Album con un disco in spagnolo. Molti artisti, tra cui Billie Eilish, hanno indossato spille con la scritta “Ice Out”, slogan che richiama le proteste contro gli agenti federali dell’immigrazione negli Stati Uniti dopo le recenti sparatorie di Minneapolis da parte di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).