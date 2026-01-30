Il postino del mare: da medico a cercatore di messaggi in bottiglia
Da vent'anni cammina sulle spiagge tra Molise e Puglia e raccoglie parole affidate alle onde: oltre 900 messaggi che raccontano amore, dolore e memoriadi Michela Pagano
Medico in pensione di 77 anni, conosciuto come “il postino del mare”, da vent’anni setaccia le coste dell’Adriatico alla ricerca di messaggi in bottiglia. Un’idea nata per caso durante una passeggiata, che lo ha portato a entrare in contatto con storie provenienti da tutto il mondo: biglietti d’amore, sogni, ricordi e lettere struggenti, come quella di una ragazza che ricorda il padre scomparso in mare. Una collezione unica, oggi diventata anche un libro, custode di emozioni.