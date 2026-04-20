Gli occhiali da sole primavera estate 2026 da copiare alle star

La nuova collezione di occhiali da sole e da vista firmata Chanel per la primavera estate 2026 presenta i codici identificativi della casa di moda fondata da Mademoiselle Gabrielle: trapuntatura a rombi, bicolore e le iconiche doppie C. Tra gli ambassador della maison protagonisti del video, oltre a Nicole Kidman, Pedro Pascal e Lily-Rose Depp, anche il rapper e produttore musicale G-Dragon e l'attrice e regista Ayo Edebiri.