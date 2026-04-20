UN CAST STELLARE

Gli occhiali da sole primavera estate 2026 da copiare alle star

Nicole Kidman, Pedro Pascal, Lily-Rose Depp tra i protagonisti di una nuova campagna eyewear

20 Apr 2026 - 14:44
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La nuova collezione di occhiali da sole e da vista firmata Chanel per la primavera estate 2026 presenta i codici identificativi della casa di moda fondata da Mademoiselle Gabrielle: trapuntatura a rombi, bicolore e le iconiche doppie C. Tra gli ambassador della maison protagonisti del video, oltre a Nicole Kidman, Pedro Pascal e Lily-Rose Depp, anche il rapper e produttore musicale G-Dragon e l'attrice e regista Ayo Edebiri.

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