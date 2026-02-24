Matilda De Angelis: "Dire le cose come stanno è la nostra forza"
L'attrice è la protagonista della nuova campagna di un iconico brand di gioielli di lusso dal design inconfondibile
Sicura, elegante, determinata. Matilda De Angelis è la protagonista di un mini-film dedicato alla forza interiore delle donne. Girato nel cuore di Milano, nella centralissima Galleria Meravigli e sotto la direzione di Lorenzo Gironi e Ivano Mansueto, "Draw the Line" è un corto che celebra la perfetta fusione tra l'energia vibrante della città e le inconfondibili maglie a catena di una collezione di gioielli iconica, indossata sul set dall'attrice e che diventa un'estensione naturale della sua personalità.
L'eleganza della forza che trasforma l'amore
Tra la folla animata del capoluogo lombardo, e attraverso scorci dell'architettura urbana, Matilda De Angelis dà forma allo spirito creativo e distintivo del capoluogo meneghino. Ripercorrendo regole e dogmi - che sceglie liberamente se seguire o infrangere - si riconnette alla propria forza interiore, resa visibile dal design audace dei gioielli HardWear by Tiffany, di cui l'attrice è House ambassador. Ispirata a un bracciale del 1962 custodito negli archivi della maison, la collezione trasmette l'energia e la resilienza senza tempo di un’altra metropoli pulsante: New York City, dove il brand è stato fondato nel 1837.