Matilda De Angelis: "Dire le cose come stanno è la nostra forza"

Sicura, elegante, determinata. Matilda De Angelis è la protagonista di un mini-film dedicato alla forza interiore delle donne. Girato nel cuore di Milano, nella centralissima Galleria Meravigli e sotto la direzione di Lorenzo Gironi e Ivano Mansueto, "Draw the Line" è un corto che celebra la perfetta fusione tra l'energia vibrante della città e le inconfondibili maglie a catena di una collezione di gioielli iconica, indossata sul set dall'attrice e che diventa un'estensione naturale della sua personalità.