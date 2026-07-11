Le promesse nuziali di Aurora Ramazzotti a Goffredo Cerza: "Ti prometto di innamorarmi ancora per tutta la vita"
"Dolcezza e ironia nel leggere i proprio impegni per uno splendido futuro insieme: "Con te se sta proprio 'na pomata"
"Un momento sospeso nel tempo", come lo definisce la stessa Aurora Ramazzotti, quello in cui i due novelli sposi si sono scambiati le promesse di matrimonio tra la commozione dei presenti. E forse proprio per dargli la possibilità di non lasciarle relegate a un angolo della memoria, l'influencer e conduttrice ha deciso di pubblicarlo sui social, immortalato nei frame di un video in cui ha espresso al marito, Goffredo Cerza, i propri impegni per il futuro.
"La prima cosa che voglio dirti non è scritta su questo foglio" esordisce con emozione Aurora "ed è che mentre parlavi continuavo a pensare che abbiamo scritto le stesse cose". E poi, tra l'ironia e la dolcezza, ricostruisce la loro storia: dal primo incontro "a un diciottesimo", in quella sera "in cui mi hai rubato il cuore guardandomi e dicendomi: Aò se sta 'na crema (anzi, 'na pomata)", agli incontri mediati e organizzati dall'amica del cuore, Sara Daniele, fino al momento in cui il sentimento ha avuto la meglio. "Io da quel momento non ho deciso più niente" racconta l'influencer "ci siamo fatti trasportare dalla volontà di condividere le nostre vite. Dopo quasi dieci anni insieme penso di poter dire che il nostro amore ha fatto fiorire la mia vita" si sente mentre viene inquadrato un Goffredo commosso, con uno sguardo che tradisce la voglia di far scendere le lacrime. "Io non ho amato una persona sola" racconta ancora "ho amato il ragazzo che eri, l'uomo che sei diventato, poi il padre di nostro figlio e ogni volta ho avuto la sensazione di conoscerti di nuovo, ma allo stesso tempo di conoscerti da sempre".
"Se me lo permetterai" aggiunge poi, emozionata "ti prometto di innamorarmi ancora per tutta la vita". E poi chiude, con un pizzico di ironia che ha strappato un dolce sorriso al marito: "Anche perché, amore mio, te posso dì che con te se sta proprio 'na pomata".