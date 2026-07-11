"La prima cosa che voglio dirti non è scritta su questo foglio" esordisce con emozione Aurora "ed è che mentre parlavi continuavo a pensare che abbiamo scritto le stesse cose". E poi, tra l'ironia e la dolcezza, ricostruisce la loro storia: dal primo incontro "a un diciottesimo", in quella sera "in cui mi hai rubato il cuore guardandomi e dicendomi: Aò se sta 'na crema (anzi, 'na pomata)", agli incontri mediati e organizzati dall'amica del cuore, Sara Daniele, fino al momento in cui il sentimento ha avuto la meglio. "Io da quel momento non ho deciso più niente" racconta l'influencer "ci siamo fatti trasportare dalla volontà di condividere le nostre vite. Dopo quasi dieci anni insieme penso di poter dire che il nostro amore ha fatto fiorire la mia vita" si sente mentre viene inquadrato un Goffredo commosso, con uno sguardo che tradisce la voglia di far scendere le lacrime. "Io non ho amato una persona sola" racconta ancora "ho amato il ragazzo che eri, l'uomo che sei diventato, poi il padre di nostro figlio e ogni volta ho avuto la sensazione di conoscerti di nuovo, ma allo stesso tempo di conoscerti da sempre".