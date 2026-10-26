In Cina 110 robot ballano in sincro ed entrano nel Guinness World Record

A Jinan, nella provincia cinese dello Shandong, 110 robot umanoidi alti quanto una persona hanno dato vita a uno spettacolo di danza collettiva, conquistando un posto nei Guinness World Record. I modelli A3 hanno mostrato un'elevata precisione nei movimenti, alternando gesti sincronizzati, sequenze coordinate delle braccia e cambi di disposizione sul palco. A certificare il risultato è stato un giudice del Guinness World Records, che al termine della prova ha consegnato l'attestato ufficiale del primato.