Grande classico della cucina napoletana

Il segreto di una buona pasta con le vongole? Sta nella fase prima della padella

È la freschezza dei frutti di mare a fare la differenza e a portare nel piatto tutto il sapore

di Federica Terrana
27 Ott 2026 - 19:41
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