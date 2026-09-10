Le immagini della tragedia

Filippine, scoppia incendio su traghetto: almeno 5 morti e 86 dispersi

La guardia costiera del Paese ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che le operazioni di soccorso sono in corso

10 Set 2026 - 06:55
01:35 
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Almeno cinque persone sono morte e altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio sul traghetto passeggeri MV June Aster, al largo delle coste occidentali delle Filippine. La guardia costiera del Paese asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso, con l'imbarcazione ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.

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L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan, quando l'incendio è scoppiato. A bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. L'incendio, per l'Afp, è divampato nella notte tra mercoledì e giovedì e l'imbarcazione si trovava a 2,2 chilometri dalla costa.

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