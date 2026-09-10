Filippine, scoppia incendio su traghetto: almeno 5 morti e 86 dispersi

L'imbarcazione era partita da Manila e si trovava vicino a Coron, nella provincia di Palawan, quando l'incendio è scoppiato. A bordo c'erano 134 persone, 117 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. L'incendio, per l'Afp, è divampato nella notte tra mercoledì e giovedì e l'imbarcazione si trovava a 2,2 chilometri dalla costa.