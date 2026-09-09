Svizzera, esplosione in centrale idroelettrica: due morti

Stando a quanto riportato dalle autorità, "l'esplosione ha coinvolto due dipendenti: un cittadino svizzero di 55 anni residente nel Luganese e un collega la cui identità è attualmente in fase di identificazione. Entrambi sono successivamente deceduti per le gravi ferite riportate", ha riferito la polizia in una nota. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.