Svizzera, esplosione in centrale idroelettrica: due morti

Tragedia in Svizzera. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione avvenuta nella mattinata di mercoledì 9 settembre nella centrale idroelettrica di Ritom, nel Canton Ticino. Lo ha riferito la polizia cantonale. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio nell'edificio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza.
Due morti
Stando a quanto riportato dalle autorità, "l'esplosione ha coinvolto due dipendenti: un cittadino svizzero di 55 anni residente nel Luganese e un collega la cui identità è attualmente in fase di identificazione. Entrambi sono successivamente deceduti per le gravi ferite riportate", ha riferito la polizia in una nota. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.
L'esplosione
È stata inoltre attivata una squadra di sostegno psicologico per assistere le persone coinvolte. L'incidente è avvenuto nel vecchio edificio della centrale, costruito dalle Ferrovie federali svizzere e destinato a essere sostituito da un nuovo impianto entro il 2027.