La Svizzera potrà avere più di 10 milioni di persone: bocciato il referendum della destra

No, la Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta "No a una Svizzera da 10 milioni!", è stata infatti bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum, al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
"Segnale di apertura e stabilità"
Un successo di misura, deciso soprattutto dai cantoni della Svizzera romanda che hanno votato contro, al contrario di alcune zone vicine alla Germania. Anche in Ticino ha prevalso il sì, seppur con un risicato 50,7% dei consensi. Il governo, che come la maggioranza dei partiti era schierato contro l'iniziativa ha tirato un respiro di sollievo: "Gli svizzeri hanno mandato un segnale di stabilità, apertura e affidabilità", ha commentato Beat Jans, ministro della Giustizia e polizia. Se approvato, il testo promosso dal partito della destra conservatrice dell'Unione democratica del centro (Udc) avrebbe probabilmente rimesso in causa i rapporti con l'Unione europea nonché compromesso la "tradizione umanitaria" del Paese. Per gli imprenditori è stato scongiurato il peggio. Soddisfatti anche i sindacati.
Una popolazione in continuo aumento
Sul fronte degli sconfitti la delusione è grande: i problemi attuali rimarranno ed "invito coloro che ora festeggiano ad affrontarli", ha affermato il presidente dell'Udc, Marcel Dettling esortando il mondo politico a tener conto dell'ampia minoranza che ha votato sì al testo. Alla fine del 2025, in Svizzera vivevano poco più di 9,1 milioni di persone. Dall'introduzione della libera circolazione delle persone nel 2002 la popolazione è cresciuta di circa 1,7 milioni di abitanti: l'80% dell'aumento è dovuto all'immigrazione, stando ai dati del governo. Sempre oggi gli Svizzeri hanno approvato una modifica legislativa che restringe l'accesso al servizio civile con l'obiettivo di accrescere gli effettivi dell'esercito, con il 52,5% di pareri favorevoli.