La Svizzera vuole limitare la popolazione a 10 milioni... ma se si supera il limite?

Il 14 giugno la Svizzera andrà alle urne. Non per rinnovare il governo o il parlamento, ma per decidere se mettere un tetto rigido alla popolazione: al massimo 10 milioni di persone. Si tratta di una misura di iniziativa popolare che cavalca il timore secondo cui l'aumento dei residenti stia facendo schizzare alle stelle gli affitti e stia gravando sull'infrastruttura e i servizi pubblici. Stando alle ultime rilevazioni dei sondaggi, avrebbe diviso letteralmente a metà il Paese: il 47% contro, il 47% pro e una piccola porzione di indecisi. Ma cosa succederebbe se la popolazione raggiungesse effettivamente i 10 milioni, nessuno lo sa.