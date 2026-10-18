Ecuador, croce cade dall'altare durante la messa: morto il sacerdote

L'incidente è avvenuto nella chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, nel sud della città, durante l'eucaristia, davanti a decine di fedeli e a quanti seguivano la funzione in diretta sui social, dove è stato ripreso il crollo. Nonostante i tentativi immediati dei presenti di soccorrerlo, l'impatto si è rivelato fatale. Il comunicato è stato diffuso alcune ore dopo l'accaduto.