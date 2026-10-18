a Guayaquil

Ecuador, croce cade dall'altare durante la messa: morto il sacerdote

È successo nella chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso: oltre alle decine di fedeli presenti, altri"seguivano la funzione in diretta sui social

18 Ott 2026 - 15:19
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Il sacerdote Patricio Alfredo Sanchez Molinari è morto dopo essere stato colpito da una pesante croce di legno staccatasi dall'altare maggiore mentre celebrava messa a Guayaquil, in Ecuador. Lo ha reso noto l'arcidiocesi locale con un comunicato ufficiale, nel quale ha espresso cordoglio ai fedeli.

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L'incidente è avvenuto nella chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, nel sud della città, durante l'eucaristia, davanti a decine di fedeli e a quanti seguivano la funzione in diretta sui social, dove è stato ripreso il crollo. Nonostante i tentativi immediati dei presenti di soccorrerlo, l'impatto si è rivelato fatale. Il comunicato è stato diffuso alcune ore dopo l'accaduto.

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